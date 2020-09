Un «monumento digitale» in realtà aumentata per ricordare Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato in un agguato dieci anni fa. L'opera digitale è stata consegnata oggi al sindaco di Pollica-Acciaroli, Stefano Pisani, dall'autore Marco Del Sorbo, social media manager. Per visualizzare il «monumento digitale», sarà necessario recarsi nel borgo marinaro di Acciaroli e, puntando la fotocamera del cellulare su un QR code, in un punto preciso della scogliera acciarolese, comparirà come per magia una istantanea digitale: una cornice all'interno della quale apparirà l'immagine, ormai diventata iconica, del sindaco pescatore mentre brinda con il mare blu del Cilento. L'opera è fluttuante e leggera e nell'aria riproduce un suono ispirato al suono del pianeta Saturno Il nuovo «smart concept» punta a diventare l'apripista di una inedita corrente artistica legata ai nuovi media e a disposizione degli utenti di tutto il modo, purché si rechino a Pollica-Acciaroli, nella terra del sindaco Angelo Vassallo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto, supportato dalla «Mekanè Produzioni», è stato approvato da un team di esperti di Facebook/Instagram che ne permette l'utilizzo in tutto il mondo. «Sono molto felice di accogliere la creazione di- commenta il sindaco di Pollica Pisani - È riuscito a rinnovare il ricordo di Angelo attraverso la creatività e l'innovazione, dimostrando che la nuova generazione è attenta anche alle tematiche più sensibili.»