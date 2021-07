Omicidio Vassallo, sopralluogo dell'Antimafia a Pollica

La Commissione Parlamentare Antimafia, presieduta da pentastellato Nicola Morra, sarà a Pollica il prossimo 23 luglio, per fare luce sull’omicidio del sindaco Angelo Vassallo. Il gruppo di lavoro, coordinato dall’onorevole Luca Migliorino, sarà, infatti, ad Acciaroli per ispezionare tutti gli elementi istruttori utili a non far cadere nel vuoto il fascicolo d’inchiesta relativo all’uccisione di Vassallo, prima che decorrano i termini della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati