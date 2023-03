Rifugiata ucraina trovata morta in casa

È accaduto nella tarda mattinata di oggi.

Una donna ucraina di circa 50 anni ospitata ad Omignano è stata trovata priva di vita nell’appartamento che condivideva con altri connazionali.

A far scattare l’allarme gli altri ospiti della casa insospettiti del fatto che la donna tardava a raggiungerli per il pranzo.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costare il decesso della donna e i Carabinieri della Compagnia di Vallo diretti da Sante Picchi per le indagini di rito.

La donna arrivata nel Cilento per sfuggire alla guerra in Ucraina sarebbe morta pet un malore. Indagano i carabinieri