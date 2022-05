Oncologia issa le vele, avanti tutta! Mare e solidarietà a Salerno

Un progetto sociale dal titolo “L’Oncologia issa le vele. Avanti tutta!”. Tre giorni di mare e solidarietà con la vela quale strumento per una ripartenza speciale. Una manifestazione presentata lo scorso 24 maggio a Salerno e che si conclude oggi presso la sede di Azimut al molo Manfredi.

Un’iniziativa coinvolgente del Circolo Azimut sempre pronto a promuovere progetti di forte impatto sociale questa volta con il coinvolgimento diretto dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Salerno, dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli Fondazione Pascale e dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona Salerno.

Tre giornate in cui equipaggi speciali di ex malati oncologici hanno avuto l’opportunità di navigare e di avviare un percorso riabilitativo grazie al mare, al vento ed alla vela: una sfida per il ritorno alla vita.

Per Giovanni Carrella, presidente dell’Azimut Salerno: «Affrontare il mare aperto è una sfida, un atto di coraggio, ma per chi ha davanti a sé una battaglia ben più impegnativa, come quella contro una malattia oncologica, imparare ad issare una vela, al momento giusto, diventa una metafora di vita, un’esperienza che rende più forti e consapevoli».