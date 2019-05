Venerdì 24 Maggio 2019, 18:04

Operaio di Montecorvino Rovella arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza minorenne ed atti persecutori. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita ieri sera dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno tratto in arresto A.S. 48enne residente a Montecorvino Rovella. L'operaio amico di famiglia della ragazza, che a novebre scorso lo ha denunciato ai carabinieri, mentre eseguiva lavori di ristrutturazione a casa della minorenne ha tentato di baciarla e l'ha palpeggiata nelle parti intime. Successivamente l'operaio ha pedinato la ragazza e ha sempre fatto allusioni sessuali tanto che è accausato anche di atti persecutori.