Attimi di tensione e paura ieri mattina nel centro cittadino per un incidente sul lavoro avvenuto in piazza della Libertà a Salerno. Un operaio di circa 50 anni – infatti - è caduto da un’impalcatura mentre effettuava interventi in un “cantiere” dove sono in corso i lavori per la realizzazione delle nuove attività commerciali nel sottopiazza che vedranno la luce quasi sicuramente in primavera. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi per l’uomo che è stato trasportato in codice rosso con un politrauma al reparto di emergenza dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di via San Leonardo dagli operatori del 118 con due ambulanze della Misericordia ed un mezzo di soccorso della Croce Bianca. La chiamata è infatti arrivata ai soccorritori intorno alle 9.40, orario in cui presumibilmente è accaduto l’incidente.

All’arrivo dei sanitari, il paziente è stato in un primo momento immobilizzato in attesa della valutazione completa delle lesioni e di possibili fratture (anche alla testa) che potevano risultare pericolose e trasformarsi in un epilogo tragico. L’operaio sembrerebbe essere precipitato da un’altezza di circa due metri in un locale dove sono in corso gli interventi edilizi e di restyling dei nuovi negozi. La caduta improvvisa dal ponteggio che ha provocato l’infortunio sul lavoro – per fortuna - non è stata particolarmente violenta per l’altezza abbastanza contenuta che non ha causato un impatto violento con l’asfalto. Ispettorato del lavoro e polizia dovranno ora appurare cosa abbia provocato l’evento e soprattutto se fossero state rispettate tutte le norme per la sicurezza nel cantiere in quel momento. L’uomo giunto in codice rosso all’ospedale di Salerno è stato poi ricoverato. Riscontrati una serie di traumi e lesioni ma per fortuna il lavoratore è fuori pericolo di vita.



Intanto la data è già fissata sul calendario, quello degli operatori che si sono aggiudicati i dieci locali del sottopiazza. È il primo giorno di Primavera del 2023, il 21 marzo, data simbolica dopo la lunga attesa, di rinascita dopo il lungo inverno. E anche se non si è riusciti a sfruttare l’opportunità offerta dalla edizione 2022/2023 di Luci d’Artista, regna l’ottimismo e l’entusiasmo tra le imprese. Per i dieci esercizi, molti dei quali attività di ristorazione, era stato risolto lo scorso autunno - sul piano architettonico - il problema dell’emissione di fumi ed odori e l’assenza delle canne fumarie. I lavori sono – infatti – iniziati lo scorso mese e dovrebbero essere ultimati proprio entro la data cerchiata in rosso e riguarderebbero in particolar modo la controsoffittatura ma anche la realizzazione degli impianti elettrici e idraulici. La “passeggiata a mare” avrà dunque un altro sapore.