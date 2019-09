Mercoledì 25 Settembre 2019, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz antidroga dei carabinieri ad Eboli. Un operaio trasformatosi in pusher è stato arrestato martedì sera dai carabinieri mentre era per strada e stava vendendo l’hashish ad un giovanotto. A casa del pusher, 45enne ebolitano, i militari hanno rinvenuto 300 grammi di marijuana e 30 grammi di hashish insieme a coltelli e bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti. L’operazione antidroga è stata effettuata dai carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Luca Geminale. Gli stupefacenti sono stati posti sotto sequestro insieme al materiale rinvenuto per confezionarli mentre il malvivente dopo l’arresto è stato accompagnato in caserma. Il pusher dopo gli accertamenti di rito è stato condotto a casa agli arresti domiciliari in attesa che venga giudicato con rito direttissimo. Il cliente che stava acquistando l’hashish dal pusher è stato segnalato alla Prefettura di Salerno. I carabinieri martedì sera erano già appostati tra le strade del centro cittadino a ridosso di piazza Della Repubblica e si sono accorti dell’operaio e del giovanotto che confabulavano. Poi, tra il pusher è il cliente è avvenuto il classico scambio di stupefacenti e i militari sono intervenuti, senza temporeggiare, ed hanno arrestato lo spacciatore di stupefacenti. Appena gli investigatori sono giunti a casa del malvivente c’è stata la sorpresa: 330 grammi di stupefacenti nascosti tra i mobili. Sono in corso le indagini per individuare chi forniva la droga all’operaio che ultimamente, forse per arrotondare le entrare economiche, aveva deciso di diventare un pusher ritagliandosi anche uno spazio considerevole tra chi smercia stupefacenti ad Eboli ed attirare clienti.