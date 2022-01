Ancora una morte bianca. Incidente sul lavoro nel pomeriggio in via Cucci a Nocera Inferiore. Un uomo di San Valentino Torio è rimasto schiacciato da un camion mentre erano in corso lavori edili per un condominio. Polizia locale e carabinieri giunti repentinamente sul posto. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Roberto Lenza.