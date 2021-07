Lavoravano senza aver alcun contratto. Rocco Scalesi, 64enne salernitano, è deceduto l’8 luglio dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Montecorvino Pugliano e lavorava per conto dell’impresa edile Cup 3 di Montecorvino Pugliano ma gli investigatori non hanno trovato nessun contratto di assunzione e per l’Inps è un perfetto sconosciuto.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati