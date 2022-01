Operaio si sente male sull'impalcatura salvato da vigili del fuoco e 118

Operaio di circa 60 anni si sente male mentre lavora su una impalcatura a Casalbuono, salvato dal pronto e delicato intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, guidati dal caposquadra Bruno Mangieri, e dal personale del 118. Questa mattina i vigili del fuoco sono stati allertati in seguito al malore dell'operaio e sono arrivati in pochi minuti sul posto.

APPROFONDIMENTI L'ADDIO Morto Enzo Fasano, ai funerali Tajani, Gasparri, Carfagna e De Luca LA SPECIALIZZAZIONE Cava de' Tirreni, al via la scuola per designer del made in Italy LA DROGA Piantine di marijuana coltivate in una villa disabitata: a processo

Grazie a un carrello elevatore sono saliti sulla impalcatura e hanno imbracato l'uomo così da evitare da sussulti e altre problematiche. Sul posto i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile per supportare le operazioni. L'operaio è stato quindi trasportato in ambulanza al Pronto soccordo dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla. Le sue condizioni sono sotto stretta osservazione, ma non dovrebbero esserci gravi problemi.