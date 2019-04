Lunedì 1 Aprile 2019, 20:25

Un operaio è stato arrestato a Montecorvino Rovella dai carabinieri della compagnia di Battipaglia. L'uomo, 62enne di Montecorvino Rovella, aveva occultato in casa un fucile a canne mozze e possedeva anche le munizioni. L'arma era stata modificata, in pratica erano state accorciate le canne, per nasconderla meglio. Il fucile probabilmente doveva essere utilizzato per mettere a segno qualche azione criminosa magari rapine ed altro. Il fucile è stato sequestrato dai carabinieri insieme alla munizioni.