Operaio rischia shock anafilattico: salvato dal sindaco infermiere

Attimi di paura ad Omignano Scalo. Durante una riunione presso la locale sede della Comunità Montana Alento – Monte Stella in via Pedemontana, un operaio è stato punto da uno o più insetti.

Subito dopo ha accusato un malore, probabilmente conseguenza di una reazione allergica, ed ha rischiato lo shock anafilattico.

Immediati i soccorsi. Nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza provvidenziale si è rivelato l’intervento del sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli, infermiere e operatore del 118 che ha praticato le necessarie manovre salvavita al malcapitato. Ciò ha evitato il peggio.

In seguito il personale 118, con medico rianimatore, lo ha stabilizzato e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.