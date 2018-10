Operaio sulla finestra della scuola, senza casco e senza imbracatura

Venerdì 5 Ottobre 2018, 13:51

Eboli- L'istituto Vincenzo Giudice si rifà il look ma l'operaio non rispetta le norme sulla sicurezza. Molti ebolitani, questa mattina, hanno notato un pittore edile intento a ritinteggiare un'aula.La scena pericolosa si è verificata in via XXIV maggio, a pochi metri da piazza della Repubblica.L'operaio era in piedi, sul bordo della finestra, non indossava nè il casco protettivo nè l'imbracatura. I rischi di cadere nel vuoto e riportare ferite serie erano piuttosto evidenti.L'operaio ha sfidato le norme sulla sicurezza. Del responsabile del cantiere nessuna traccia.Pochi mesi fa, una scena simile avvenne al parcheggio comunale accanto all'ospedale. Gli operai si arrampicarono all'ultimo piano per tagliare erbe e sterpaglie. Si esposero a pochi centimetri dal vuoto senza alcuna misura di sicurezza rispettata.