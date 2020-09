Blitz nella zona collinare di Sarno, rinvenute gabbie fuorilegge per catturare i cinghiali in piena area protetta. L’operazione ha visto impegnati il personale dell’Ente Parco regionale del Fiume Sarno e tre squadre di agenti dell'Associazione Accademia Kronos - Nucleo Guardie Giurate.

Nell’area che sovrasta il centro cittadino è scattato il controllo in piena notte, sul posto anche gli operatori del Consorzio di Bonifica per le operazioni di disassemblaggio e rimozione delle trappole. Un monitoraggio durato diverse ore per cercare di incastrare in flagranza i responsabili delle installazioni.

Sul caso ora indagano i carabinieri forestali per cercare di risalire responsabili della realizzazione e collocazione della gabbie per la cattura illegale dei cinghiali. © RIPRODUZIONE RISERVATA