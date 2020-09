Blitz antidroga ad Eboli. I carabinieri questa mattina hanno arrestato un pusher, 45enne ebolitano, ed hanno sequestrato dieci chili di marijuana. La droga pronta per essere venduta è stata rinvenuta dai carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, in un ripostiglio a casa del pusher. I militari hanno intensificato i controlli antidroga in tutta la città ed in litoranea.

Ultimo aggiornamento: 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA