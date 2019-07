Sabato 6 Luglio 2019, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 07:14

Scandagliare gli smartphone, i computer e i supporti informatici sequestrati dalla polizia giovedì a casa di Dario Marruso, 37enne pregiudicato battipagliese, arrestato per violenza sessuale aggravata, atti persecutori e violazione di domicilio aggravata. Gli investigatori devono appurare se Marruso ha molestato altri ragazzi e se poi ha avuto rapporti sessuali con loro ed ha commesso episodi di violenza sessuale così come è stato verificato nei confronti di due giovani, uno addirittura minorenne, all’epoca dei fatti avvenuti nel 2017, e l’altro appena maggiorenne, che poi hanno rotto il muro del silenzio ed hanno raccontato gli scabrosi episodi di violenza sessuale subiti ma anche le aggressioni e le ritorsioni avvenute via web e sui social.In pratica il sospetto degli investigatori è che i due ragazzi finiti nel mirino del pedofilo battipagliese, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, e che giovedì mattina è stato arrestato dagli agenti della Sezione di polizia giudiziaria, presso la Procura della Repubblica di Salerno, della polizia di Stato, diretti dal vicequestore Giovanni Amodio e dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti, siano solo la punta dell’iceberg e che Marruso abbia avuto contatti con altri ragazzi prima tramite il web e poi magari li ha incontrati ed ha abusato anche di loro.ra è su questo aspetto che è incentrata l’indagine e che molto probabilmente proseguirà con la nomina, da parte degli inquirenti, di un pool di esperti informatici che dovranno controllare i computer, i supporti informatici e gli smartphone che erano a casa di Marruso e sono stati sequestrati giovedì contemporaneamente all’esecuzione dell’arresto del pedofilo. L’altro aspetto inquietante di questa scabrosa vicenda è che bisogna appurare se il pedofilo ha contratto oppure no l’Hiv tenuto conto che gli investigatori hanno scoperto che Marruso sul suo profilo Facebook ha pubblicato un certificato medico falso che attestava l’esito negativo del test Hiv.