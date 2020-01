© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato fatto brillare a largo di, in Costiera Amalfitana, l'ordigno bellico rinvenuto durante le operazioni di dragaggio del porto di Salerno. L'operazione è stata eseguita dai palombari della Marina Militare, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Salerno e sotto il coordinamento della prefettura di Salerno.L'ordigno, risalente alla Seconda Guerra Mondiale di fabbricazione americana e contenente circa 30 chili di esplosivo era stato rinvenuto dalla motonave Breydel, la draga arrivata nelle scorse settimane al porto di Salerno per iniziare le operazioni di dragaggio. Dopo essere stato identificato e rimosso, è stato trasportato al largo di Capo d'Orso, in una zona di sicurezza individuata dall'Autorità marittima in collaborazione con il responsabile delle operazioni di brillamento. La Capitaneria di Porto ha interdetto l'area e ha presidiato la zona con le proprie motovedette.