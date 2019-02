Ordigno in un'auto a Teggiano. Salvo per miracolo un uomo

Mercoledì 13 Febbraio 2019, 20:03

Paura a Teggiano per un’esplosione avvenuta in un’officina meccanica nella frazione di San Marco.Uno dei dipendenti dell’officina mentre stava riparando una vettura di proprietà di un imprenditore di Ottati, che si trovava lì da diversi giorni, nel collegare la batteria, di cui era sprovvista l’auto, si è reso conto di un rumore anomalo proveniente dall’interno dell’auto. Si è quindi allontanato e pochi secondi dopo c’è stata l’esplosione. A causarla è stata un ordigno che era stata collocata all’interno del cruscotto di una Mercedes.L’ordigno, secondo quanto hanno accertato gli artificieri chiamati sul posto, era collegato all’impianto elettrico e confezionato in modo da esplodere all’accensione del veicolo. Come ci ha riferito il titolare dell’officina meccanica, la vettura aveva anche la chiave di accensione spezzata. Sono in corso accertamenti dei carabinieri.