Ordinanza chiusura scuole del sindaco di Salerno per il «Giro d'Italia 2023» il 10 maggio

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone la chiusura di tutte le scuole, pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali, privati e paritari nella giornata di mercoledì 10 maggio.

Tra due giorni Salerno ospiterà l'arrivo della quinta tappa del Giro d'Italia 2023 Atripalda-Salerno, con traguardo previsto alle ore 17 in piazza della Concordia, dove si svolgerà anche la cerimonia di premiazione.

La decisione di chiudere le scuole, si legge nell'ordinanza, è legata al fatto che «tale evento coinvolge molteplici strade e arterie cittadine interessate dal flusso veicolare e pedonale, normalmente intenso nei giorni di funzionamento delle attività didattiche presso le scuole del territorio, determinando un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, con la conseguente necessità di garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli spettatori, per gli atleti e per tutti i componenti dello staff organizzativo».