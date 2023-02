Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore, insediato il nuovo consiglio: «Pronti alle sfide»

Si è insediato ufficialmente ieri il nuovo Consiglio dell’Ordine degli avvocati, con il neo presidente, l'avvocato Anna Laura De Nicola. Lei stessa, nel suo discorso di insediamento, ha espresso vicinanza e sostegno ai colleghi avvocati penalisti che hanno proclamato da lunedì, un numero di cinque giorni di astensione dalle udienze.

I problemi, noti da tempo, vanno dalle precarie condizioni degli uffici al numero esorbitante di processi per giudice. «Daremo attenzione massima ai problemi strutturali del nostro tribunale - ha detto nell'aula bunker del tribunale di via Falcone, il presidente de Nicola - stando al fianco dell’avvocatura e pronti ad affrontare le nuove sfide, dalla legge Cartabia all’innovazione e digitalizzazione senza tralasciare l’importanza della formazione».

Si complimenta con lei, in primis, il presidente uscente Guido Casalino: «Avvocato di grande esperienza e per diversi anni è stata all’interno del Consiglio, sono certo che opererà bene e continuerà nei progetti già avviati. Purtroppo, negli anni, abbiamo attraversato periodi difficili come la pandemia che ha stravolto la nostra professione e le problematiche connesse ai funzionamenti degli uffici giudiziari».

Sono 18 i consiglieri nella lista di De Nicola, su un totale di 21 posti disponibili. Questi gli eletti in ordine di preferenza: De Nicola, Barbara Barbato, Antonio Torre, Rosalba Belfiore, William Nocera, Matilde Squillante, Antonio Savarese, Caterina Ferrara, Germana Pagano, Gianfranco Ferrajoli, Aniello Capuano, Gianfranco Trotta, Rossella Citro, Maria Cammarano, Vincenzo Sirica, Mario Gallo, Antonio Granato, Guglielmo Mauri, Giovanni Battista Provenza, Francesco Spinelli e Colomba Farina.