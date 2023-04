Salerno, festa e premi per 350 medici decani

L’annuale cerimonia di consegna della pergamena e del logo d’oro artigianale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno a coloro che raggiungono i 40, 50 o 60 anni dalla laurea nel 2023, si terrà sabato 22 aprile alle 10 al Saint Joseph Resort (in via Salvator Allende 66, adiacente Marina d’Arechi Port Village).

Prima della cerimonia, che vedrà interessati circa 350 professionisti, ci sarà la relazione e il voto per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e del bilancio preventivo 2023, seguito dalle comunicazioni del presidente Giovanni D’Angelo. «La consegna delle pergamene e dei loghi – ha detto il presidente D’Angelo – è un riconoscimento col quale si vuole esprimere gratitudine a chi per tanti anni con immutata passione ha esercitato la propria professione in un contesto sociale, umano ed economico sempre più difficile e complesso». L’Ordine con questa cerimonia vuole testimoniare il valore dell’etica di una professione che vive la continua evoluzione della scienza e del rapporto fiduciario col paziente.