Dodici boscaioli, dopo i lavori in montagna, sono rimasti in un casolare e hanno organizzato un barbecue. E' successo a Monte San Giacomo, in località Agro, dove sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Davide Acquaviva e i militari della locale stazione comandata dal maresciallo Antonio Sirsi che hanno interrotto il pranzo "conviviale" proibito in tempi di Covid-19 e hanno elevato sanzioni per circa 5mila euro. Inoltre un uomo, che non aveva partecipato al pranzo, è stato colpito da un pugno al viso per cause in corso di accertamento da parte dei militari dell'Arma. © RIPRODUZIONE RISERVATA