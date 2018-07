Mercoledì 4 Luglio 2018, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 12:33

Gli agenti della polizia locale, agli ordini del tenente Sofia Strafella, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso quattro persone, tutti uomini, mentre praticavano sesso all’interno della pineta, in località Varolato. Dopo un breve inseguimento a piedi, gli agenti sono riusciti a fermare due dei quattro uomini, non residenti sul territorio comunale di Capaccio Paestum, identificandoli e sanzionandoli con 6.600 euro. Nei confronti dei due, inoltre, è stato emesso un provvedimento di allontanamento dal territorio comunale di Capaccio Paestum.L’operazione rientra nell’ambito dell’attività di controllo quotidiana del territorio per prevenire e reprimere ogni tipologia di reato.