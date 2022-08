Orlando Bloom pirata in in Costiera: shopping nelle boutique di Amalfi

Shopping amalfitano per Orlando Bloom, il Will Turner in Pirati dei Caraibi, che qualche giorno fa ha fatto tappa in Costiera Amalfitana insieme con la compagna, la popstar Katy Perry, e la figlioletta Daisy Dove.

Cappellino chiaro con visiera lui, cappello a falde larghe lei, i due divi si sono addentrati nel centro storico di Amalfi dove hanno a lungo sostato nelle boutique che espongono capi di moda mare.

Orlando Bloom in particolare è rimasto attratto dall'abbigliamento con i loghi identitari ispirati al mare di Jp Boutique dove ha apprezzato non solo felpe e magliette ma anche le immagini d’epoca in cui compare Jackie Kennedy nella sua vacanza in Costiera degli anni Sessanta.

Affabile e giocherellone Orlando Bloom, da buon pirata, ha portato con se alcuni capi contraddistinti da pesci stilizzati non prima però di concedere l'immancabile foto ricordo con il giovane owner della Jp Boutique, Gianpiero Di Filippo.