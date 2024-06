Orria, furgone con a bordo due anziani precipita in una scarpata

Una coppia di anziani, entrambi 80enni, che viaggiava a bordo di un furgoncino bianco sono precipitati in una scarpata. Il mezzo è uscito fuori strada ed è finito nel dirupo.

Tra i primi a prestare soccorso ai due malcapitati è stato un infermiere in servizio presso l’ospedale San Luca di Vallo di passaggio lungo al strada che non ha esitato a fermarsi e a far scattare l’allarme.

Sul posto sono arrivati i sanitari con due ambulanza della Misericordia di Vallo, una di tipo B partita dalla postazione di Gioi e una rianimativa partita da Vallo. I due anziani sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Hanno riportato diversi traumi ma non sarebbero in pericolo di vita.