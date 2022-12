Oscar della sostenibilità al parco nazionale del Cilento

Al parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato assegnato l'Oscar per la destinazione che ha registrato il più alto Indice di Sostenibilità nell'ambito della settima edizione di Italia Destinazione Digitale, l'evento, ospitato nel corso del Tttg Travel Experience di Rimini, che ha riconosciuto gli Oscar del Turismo alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori performance secondo turisti e visitatori in termini di qualità, ospitalità e servizi.

«Un prestigioso riconoscimento per il nostro territorio - ha dichiarato Tommaso Pellegrino, commissario del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - ottenuto grazie al lavoro incessante che abbiamo fatto in sinergia con tutte le realtà del Parco. È da anni che investiamo sulla sostenibilità ambientale ritenendo che il patrimonio naturalistico e paesaggistico debba diventare la principale opportunità per il nostro territorio». La Campania, che nel 2021 aveva vinto il riconoscimento come migliore regione per le azioni anti-Covid, quest'anno vince l'Oscar per la destinazione che ha registrato il più alto livello di Sustainability Index, grazie al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. «Sono orgoglioso di questo traguardo - ha aggiunto il Presidente Pellegrino - che peraltro si va ad aggiungere all'altro prestigioso riconoscimento dell'Istat che ha certificato il brand Cilento tra i primi tre più conosciuti in Italia. Un ulteriore attestato per un lavoro che è riuscito a imporre la nostra terra all'attenzione del turismo mondiale, a conferma che il nostro Parco è sempre più il Paradiso del turismo sostenibile».