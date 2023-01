Ospedale Battipaglia, Asl a caccia di 23 milioni per rendere antisismica la struttura

L’Asl Salerno prova a mettere a norma l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Nell’ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per conto della Regione Campania, l’amministrazione sanitaria ha affidato due progetti di fattibilità tecnico-economica nel tentativo di reperire i fondi messi a disposizione dalla Regione Campania.

Il primo progetto di fattibilità tecnico-economica, del valore di 102.047,49 euro, è stato affidato all’ingegnere Pasquale Persico di Lioni. A lui il compito di redigere il progetto che ha come scopo quello di adeguare il presidio ospedaliero battipagliese dal punto di vista sismico. Un progetto per il quale, nell’ambito del Piano nazionale degli investimenti complementari “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, la Regione Campania ha già appostato 12,06 milioni di euro.

Il secondo progetto, invece, riguarda il corpo volano del presidio ospedaliero. In questo caso, il progetto è stato affidato all’ingegnere Giovanni Polestra di Avellino, che per la somma di 99.975,85 euro dovrà redigere il progetto di fattibilità tecnica-economica per l’adeguamento sismico. In questo caso, sempre nell’ambito del fondo “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, la Regione ha messo sul piatto altri 11,44 milioni di euro. In totale, qualora i progetti dovessero essere accolti, sull’ospedale di Battipaglia pioverebbero 23,5 milioni di euro che consentirebbero di mettere in sicurezza la struttura così come voluto dal Piano.