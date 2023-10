Ospedale di Oliveto Citra, allarme dei sindacati: subito i lavori

La Fp Cisl lancia l’allarme su urgenti lavori infrastrutturali da realizzare presso l’ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra. Sala Operatoria, camera calda nel Pronto Soccorso, servizi igienici nelle varie unità operative, ma anche isolamento e adeguamento del tetto, intonaco esterno da rifare su due lati della struttura, impermeabilizzazione dei terrazzi e dei balconi, illuminazione esterna all’ospedale, sono tutti gli interventi richiesti, soprattutto in vista dell’inverno e quindi delle piogge che rischiano di peggiorare la situazione.

«Tale situazione rappresenta una condizione di inidoneità della struttura ospedaliera, pertanto la ristrutturazione della struttura è una prerogativa non più rinviabile e si augura una pronta messa in opera degli interventi tecnico-strutturali che risolvano tali criticità», scrivono i sindacati, il segretario provinciale Fp Cisl, Alfonso Della Porta, il segretario aziendale, Attilio Perciabosco, il coordinatore area centro sud, Lorenzo Conte, che hanno evidenziato queste criticità già in altre occasioni.