Va al pronto soccorso, poi torna a casa e muore. I familiari sporgono denuncia: sequestrata la salma e la cartella clinica. «Si faccia chiarezza sulla sua morte». Così i figli della donna, la cui salma è stata sequestrata ed ora è in attesa dell’esame autoptico che possa chiarire le cause del decesso., originaria di Pagani e residente a Sarno, in via Voscone, è deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì nel letto di casa. In mattinata, da quanto raccontano i familiari, era stata al pronto soccorso del Martiri del Villa Malta di Sarno , alle ore 7,30 perché accusava dolori forti al petto ed allo stomaco. Un codice verde per il triage, pare sia stata visitata esattamente dopo un’ora, intorno alle 8,30. Dopo i primi esami e controlli, con analisi del sangue e monitoraggio della pressione arteriosa, intorno alle 14 sarebbe stata dimessa con una terapia farmacologica da fare a casa. Nella notte la donna era stata colta da un malore fatale.Ad accorgersi che la 59enne fosse esanime nel letto, era stato il marito. A nulla era valso l’arrivo di medici ed infermieri del 118 che non avevano potuto fare altro che constarne il decesso. I sospetti dei familiari hanno fatto scattare la denuncia al locale commissariato di polizia di Stato. Dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore un fascicolo di indagine per accertare cosa sia accaduto nelle ore in cui la donna è stata al pronto soccorso ed in quelle successive. La notizia ha creato sgomento in città. I familiari chiedono chiarezza.