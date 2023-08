Ambulanze di nuovo in fila all'esterno del pronto soccorso del Ruggi, in attesa di poter sbarellare i pazienti. Erano una decina i mezzi di emergenza che sostavano, ieri pomeriggio, all'esterno del reparto. La circostanza non poteva che scatenare forti polemiche, soprattutto per la sosta forzata nonostante le temperature torride. Una scena che si ripete con una certa frequenza negli ultimi tempi. A favorire, poi, l'afflusso ci si mette anche il gran caldo. Disidratazioni, sincopi, collassi, ischemie, episodi confusionali, svenimenti, lipotimie, ma anche colpi di calore, congestioni, gastro-enteriti, coliche addominali, dissenterie e febbri ancora più difficili da sopportare quando fuori il tasso di umidità fa percepire molto più dei 35 gradi da allerta rossa che assedia la città. Queste patologie stanno portando tanti pazienti nel reparto di urgenza del Ruggi che è già regolarmente affogato dagli accessi e ora è preso in una tenaglia fra la potente ondata tropicale e l'afflusso giornaliero.

APPROFONDIMENTI Stupro di Palermo, il monito del vescovo di Salerno: «Basta con la sessolatria» Vincenzo Confessore, il boss latitante del clan Fezza De Vivo arrestato in un ristorante a Napoli Brutto incidente stradale a Velia, quattro le persone coinvolte

«Ma è possibile che con queste temperature alte i pazienti sono dentro le autoambulanze in attesa che si liberi un posto all' interno del pronto soccorso - scrive in un post Andrea Cretella, presidente dell'associazioni Mani Pulite - Ma cosa si aspetta a commissariare la sanità in Campania? Qui ci lasciano morire nelle autoambulanze. Perché il prefetto non interviene e chiede l'intervento dell'esercito, impiegando gli ospedali da campo? Questo è peggio di una calamità naturale. La situazione è molto critica. Se chiamate il 118 per una emergenza vi sentite rispondere: la prima autoambulanza che si libera la mandiamo. È come chiamare il servizio taxi». Rincara la dose Antonio Iannone, senatore di FdI: «La situazione è diventata ormai insostenibile e irreversibile per la completa incapacità di De Luca e del Pd di organizzare adeguatamente il servizio sanitario territoriale, non garantendo più, di fatto, un adeguato accesso alle cure per i cittadini».

Da una parte ci sono le associazioni, che più volte hanno sollevato la necessità di un cambio organizzativo al Ruggi, dove i mezzi di soccorso resterebbero bloccati diverse ore per effettuare operazioni che allungherebbero a dismisura le attese delle ambulanze, lasciando sguarnito il territorio del servizio di soccorso. Eppure, a fine maggio, Ruggi e Asl annunciarono che era in via di definizione un accordo interaziendale, con la messa a disposizione di posti letto per ricovero da parte dell'azienda sanitaria, che avrebbe dovuto aiutare il Ruggi a decongestionare l'imbuto che si crea per il trasferimento dei pazienti in reparto. A stretto giro, poi, sarebbero dovute arrivare nuove assunzioni e il completamento di tutte le procedure di stabilizzazione per chi ancora non ha maturato i requisiti per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Dall'altra parte, poi, va anche detto che il Ruggi risponde a circa 140mila accessi all'anno, con una mancanza di camici bianchi pari a 25mila 320 ore. Negli ultimi mesi si è tornati ai numeri dei periodi pre-covid, con una media di 300 accessi quotidiani. Di conseguenza, lo stazionamento dei pazienti, sovente, supera le 72 ore, a fronte delle indicazioni del ministero della Salute, che prevedono quale tempo di permanenza in pronto soccorso per un paziente destinato al ricovero un limite massimo di 8 ore dal momento della presa in carico. A fronte dei circa 29 box presenti in reparto (ad eccezione delle aree di isolamento), si registra, poi, una presenza di pazienti in carico ai medici e agli infermieri triagisti nel numero di circa 40 e con punte oltre i 50. Attualmente, si stima che le visite eseguite in pronto soccorso per pazienti non urgenti siano comprese tra il 33 e il 50 per cento. Il flusso inappropriato genera il noto problema del sovraffollamento. Le cause non sono imputabili, però, unicamente agli accessi impropri, ma anche all'impossibilità di inviare nei reparti i pazienti che necessitano di ricovero.