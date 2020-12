Sono state consegnate questa mattina all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, le prime 195 fiale annunciate dell’Asl Salerno.

Nel presidio sanitario è tutto pronto: sono state allestite le sale che ospiteranno le fasi della vaccinazione, è stato predisposto un percorso ben preciso con il simbolo rosa, in farmacia c’è il frigo a meno 79 gradi, non resta che cominciare le vaccinazioni agli operatori sanitari. In totale saranno eseguite tra Vallo e Agropoli 1800 vaccinazioni. Prova il te già domani l'avvio della campagna vaccinale.

A ricevere questa mattina le prime dosi il direttore sanitario Adriano De Vita, la responsabile della campagna vaccinale , la dottoressa Teresa De Pascale, il coordinatore Antonio Tomei e la responsabile della Farmacia del San Luca, la dottoressa Alberta Iannicelli.

