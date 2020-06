LEGGI ANCHE

Gli ospedali salernitani sono finalmente covid free. Dopo 3 mesi di rincorsa, con lo svuotamento del polo di Scafati, i nosocomi della provincia non contano più contagiati nelle loro corsie. Nel complesso, restano solo altre tre persone ricoverate nelle strutture della regione. Un primo importante passo in avanti, in linea con la progressiva discesa dei positivi, che attualmente sono 17. Sfondano quota 600 invece i guariti, mentre è sempre prossima allo zero l'incidenza dei nuovi casi accertati rispetto ai tamponi quotidiani processati nei laboratori del Ruggi e di Eboli.Un percorso non certo facile e scontato, caratterizzato da numerose tappe in salita, in cui è sembrato davvero lontano l'arrivo. Basti pensare alla situazione di due mesi fa nel salernitano, quando il 14 aprile le persone che necessitavano di ricovero ospedaliero erano 118 e i positivi erano oltre 450.Proprio il 14 aprile invece, giorno in cui si è registrato il picco di ospedalizzati in provinciadiscesa, consentendo di recuperare terreno e di ridurre in appena 30 giorni di due terzi lo svantaggio, con solo 40 ricoverati. Dietro i freddi numeri, però, c'è dell'altro. È un po' come nel ciclismo. Quando si pedala i gesti si traducono in piccole storie e poi le storie in numeri: quanti chilometri per salire su quella vetta, che media i battiti cardiaci, che potenza è stata espressa, quali rapporti, che cadenza di pedalata, che velocità media e velocità di punta, quante calorie; chi più ne ha più ne metta.ne sono l'unità di misura, permettono un raffronto con il mito e forniscono lo stimolo per il miglioramento. Per questo motivo l'azzeramento dei ricoverati covid nelle corsie degli ospedali salernitani ne è una prima fondamentale testimonianza. Stando all'ultimo report dell'Asl, aggiornato al 13 maggio, conta in provincia altri 3 salernitani presenti nelle strutture della regione. Sono 17, invece, gli attuali positivi, mentre salgono a 606 i guariti. Numeri in continuo e graduale miglioramento. Appena 10 giorni fa erano 10 i salernitani ospedalizzati tra le varie strutture della Campania, con 58 positivi e 563 guariti. Una rincorsa progressiva, continuata nonostante i timori legati alle graduali aperture delle ultime settimane. Il primo giugno, infatti, le persone ancora alle prese con il virus erano 89, così come i guariti, che erano 530., con i positivi che erano quasi 400 in più. Non da meno il rapporto tra i pazienti ricoverati nei reparti dedicati, passati dai 79 del 5 maggio scorso ai 10 di dicei giorni fa. Resta stabile il numero dei deceduti, fermi a 66. Di questi, il 65 per cento è compreso nella fascia d'età che va dai 70 ai 90 anni. Di pari passo col miglioramento del quadro epidemiologico, va evidenziato che non si manifestano picchi nei contagi. L'incidenza del virus rispetto ai tamponi quotidiani processati si mantiene costantemente intorno allo zero per cento. Per quanto riguarda i dati dell'Unità di crisi della Regione, riferiti a venerdì scorso, per la prima volta non si registrano decessi e nuovi positivi. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è di 4mila e 608, i deceduti sono 430 e i guariti 3mila 841 (+9 rispetto a giovedì 11 giugno), di cui 3mila e 828 totalmente guariti e 13 clinicamente guariti.