Salerno, il sit in delle pazienti oncologiche. Iannone: la vergogna della politica sanitaria di De Luca

Si sono incontrate tutte questa mattina, a partire dalle 10, nel piazzale antistante il plesso di Radioterapia dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per protestare contro l’inefficienza del sistema sanitario campano. Sono le donne malate oncologiche che, ogni giorno, si ritrovano a combattare la propria battaglia per la vita.A promuovere la manifestazione è la community “Oltre lo Specchio” che asiste ed aggrega donne operate di tumore al seno durante il percorso di terapia oncologica. Sul sit in di stamatitna, però, è intervenuto anche il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone.

«Vedere costretto a manifestare chi sta combattendo la sua battaglia per la vita, perché neanche alle donne oncologiche sono garantite le cure in Campania, è veramente l'acme della vergogna per la politica sanitaria di De Luca - commenta - Siamo con queste persone che non si rassegnano e che trovano la forza per reclamare anche i propri diritti. In Campania l'assistenza sanitaria non è più garantita, come denuncio da tempo, e quando i più fragili sono costretti a scendere in campo possiamo solo esprimere l'ammirazione per loro e disgusto per chi, al cospetto di questo disastro, passa il tempo ad attaccare il governo nazionale che c'è da pochi mesi. Le donne oncologiche danno a tutti una lezione di dignità e orgoglio, che dovrebbe essere di sprone a tutti per cambiare le cose in Campania».