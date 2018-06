Domenica 3 Giugno 2018, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARONISSI - Era ospite a casa di un amico, ma nonostante il rapporto di quello che sembrava essere una solida amicizia, qualcosa alla fine andò storto. Con tanto di denuncia per furto aggravato, dopo aver scoperto l'assenza di soldi ed oggetti personali. L’episodio riguarda A.D.Q., ora imputato, 28enne originario di Frosinone e residente a Roma, in soggiorno nella casa dell’amico di Baronissi.Era il mese di aprile del 2014. Quando il giovane andò via, alla fine della vacanza, il suo amico si accorse che in casa mancava qualcosa. Da una prima verifica, scoprì che mancavano portafogli, documenti e duecento euro in contanti, un telefono samsung “Note 2”, delle chiavi di casa e dello scooter, oltre a un paio di orecchini della madre della vittima, gioielli di oro ed ambra. All’accusa di furto aggravato si aggiunse l’ulteriore contestazione di falsificazione, perchè l'amico aveva artefatto la sua carta di identità modificando la data di nascita, in particolare l’anno dal 1990 al 1994.La denuncia fu presentata all’indomani della scoperta degli ammanchi, alla sottosezione di polizia giudiziaria della stazione ferroviaria di Salerno. Qui la vittima raccontò l’accaduto, introducendo la vicenda a partire dalla fiducia che riponeva in quell'altra persona. «Sono stato derubato, il mio amico mi ha tradito..». La vicenda è al centro di un processo fissato al prossimo febbraio, dove il giudice del Tribunale monocratico tratterà la vicenda con il giovane alla sbarra.