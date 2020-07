SCAFATI. Ossessionato dalla gelosia, da presunti rapporti extraconiugali, al punto da costringere la moglie a subire maltrattamenti e umiliazioni di ogni tipo. Anche a farla spogliare completamente, per cercare il telefonino ed individuare eventuali indizi o prove collegamente ad un tradimento. Rischia il processo per maltrattamenti aggravati un uomo di 42 anni, per quanto commesso in un anno, dal 2018 al 2019, nei riguardi della ex moglie. L'indagine era partita dopo l'ennesima denuncia della parte offesa, costretta a subire comportamenti ai limiti della follia, generati dalla gelosia del marito. Per lui, la Procura di Nocera Inferiore ha ora chiesto il rinvio a giudizio. Stando alle indagini dei carabinieri della tenenza di Scafati e quanto raccontato dalla donna ai militari, il 42enne era convinto di essere tradito dalla moglie, al punto da arrivare a chiuderla in bagno con lui, con la porta chiusa a chiave, per poi provare a strangolarla.



La vittima rimediò ferite al collo ed ecchimosi al volto e agli zigomi, per le botte prese. Tutto registrato in un referto dell'ospedale, finito poi tra gli allegati del fascicolo d'inchiesta della Procura. Così come per una seconda aggressione, con la donna costretta a spogliarsi del tutto, perchè il marito cercava il suo cellulare. Una volta trovato, lo spezzò in due parti, prendendo nuovamente a schiaffi la donna, finita anche allora in ospedale a farsi refertare. L'ossessione era tale che l'imputato cominciò anche a registrare la donna e i suoi movimenti, di nascosto e a sua insaputa, per cercare prove di eventuali tradimenti. L'imputato risponde di lesioni plurime e maltrattamenti, con il vincolo della continuazione. La vittima è originaria di Nocera Inferiore. Nel fascicolo della Procura ci sono referti medici ma anche immagini di vario tipo, materiale audio che proverebbe almeno quattro aggressioni di natura verbale subite dalla parte offesa, insieme alle sue denunce. A seguire, anche i verbali riempiti da amici e parenti, a testimoniare la violenza subita dalla donna in quel periodo di tempo. Ora la richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal sostituto procuratore Viviana Vessa, che finirà al vaglio del gip, prima della fissazione di un eventuale dibattimento.