LA SENTENZA

Ottantadue anni di carcere. Una sentenza importante, quella emessa ieri dal gup di Salerno Vincenzo Pellegrino, che ha accolto le richieste del pm dell’Antimafia Elena Guarino. Importante soprattutto per un motivo: perché per i quattordici responsabili del giro di droga, sgominato lo scorso settembre dagli uomini della Squadra mobile, hanno tutti scelto il rito abbreviato che porta con se una riduzione di pena. Sedici anni ai due promotori dei due clan, dei rioni Petrosino e Calcedonia, che lavoravano in mutuo soccorso laddove vi era una esigenza di droga se la «prestavano» l’un l’altro. Si tratta di Fabio Grimaldi e Gerardo Pastore. Le altre pene: cinque anni e otto mesi per Rosario Chiorazzi; sei anni e quattro mesi per Vincenzo Copina; quattro anni e 4 mesi per Massimo Di Domenico; sei anni (in continuazione pena) per Guido Errico; cinque anno e 8 mesi per Virginia Fortunato; tre anni e 4 mesi per Sabrina Libroia; tre per Alessandro Maiorano; sette anni e 4 mesi per Laura Napoletano; nove anni e 10 mesi per Vincenzo Pisapia; otto anni per Marco Russomanno; tre per Rosario Santoro; cinque anni e 8 mesi per Vincenzo Senatore. Assolti Alessandro Maiorano e Rosario Santoro. Interdizione perpetua dai pubblici uffici per tutti eccetto per Di Domenico, Libroia, Maiorano e Santoro per i quali è per soli cinque anni. Interdizione legale per tutti, eccetto che per la patria potestà. Confiscati i loro beni immobili e finanziari, confiscati e distrutti quelli mobili.

L’INCHIESTA

I due i gruppi criminali, dai rioni Petrosino e Calcedonia, gestivano un capillare traffico di cocaina, eroina e metadone che - oltre alla città di Salerno - si estendeva anche in alcuni comuni limitrofi. Entrambi avevano creato un vero e proprio call center: una volta ricevute le richieste sulle utenze telefoniche dedicate, altri pusher si spostavano a bordo di ciclomotori per tutta la città e facevano le consegne nei luoghi concordati. Dei veri e propri pony express, dunque, che, per alcune cessioni, raggiungevano direttamente il domicilio dei tossicodipendenti che erano ristretti ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA