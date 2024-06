Ottati, va al seggio per votare il nuovo sindaco a 101 anni

Circa seicento abitanti, a 529 metri di altezza sul livello del mare ed una sola sezione elettorale. La numero 1 e stop. È lì che Giovanni Capozzolo, 101 anni, il più anziano del paese, si è recato a votare. “Per il sindaco del paese” ad Ottati. A convincerlo al voto non sono state certo le elezioni europee ma la chiamata a raccolta per il nuovo sindaco Elio Guadagno che era anche l’unico candidato. Quindi il quorum era importante per rendere valide le elezioni. E lui, Giovanni, più di un secolo di vita, non è venuto meno al suo dovere e accompagnato dal fratello Attilio, che di anni ne ha due in meno, appena 99, nel primo pomeriggio di ieri a piedi si è recato all’unica sezione del paese a votare. Lucidissimo è entrato da solo in cabina, ha votato, è uscito e da solo ha inserito la scheda nell’urna. Giovanni Capozzolo è l’esempio vivente di un paese dove la vita scorre secondo tempi antichi. Il territorio è una meta molto frequentata dagli escursionisti e dai trekker di tutt’Italia in quanto offre paesaggi incantevoli. Ad esempio le sorgenti del fiume Fasanella, che nasce in un luogo molto suggestivo detto “Caverna dell’Auso o Abisso”. Le montagne sono ricche di boschi attualmente interessati da una grande opera di rimboschimento e si trovano faggi, l’ontano, il leccio, il castagno, il pino nero, l'’abete e il pino d’Aleppo e marittimo.

Nel territorio di Ottati vi è anche il Rifugio Panormo, un vero gioiello al centro di un paesaggio incantevole.

In questo gioiello naturalistico vivere cento anni non è difficile. La popolazione è mediamente anziana ma fortunatamente gode buona salute grazie anche ad un cibo povero ma gustoso. Forse anche per questo ché qui sembra tutto normale e meraviglia tanta attenzione rispetto all’esercizio del voto da parte di Giovanni, anziano si, ma amante della democrazia