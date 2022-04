Otto milioni di finanziamento per la Mutti di Salerno. Castiello: «Merito di Giorgetti»

«L'autorizzazione concessa dal ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a favore del gruppo Mutti, impegnato nella filiera del pomodoro, per la realizzazione di un investimento di ben 8 milioni di euro in provincia di Salerno, è la prova che questo governo e la Lega in particolare hanno a cuore le sorti del Mezzogiorno e il suo sviluppo industriale ed occupazionale», lo dice il deputato della Lega, Pina Castiello citando l'intervento deciso in sostegno dell'industria campana.

APPROFONDIMENTI SALERNO Schiaffi alla fidanzata e pugni ai carabinieri Arrestato SALERNO Rissa nella nottata due giovani in ospedale identificata parte del... SALERNO Luminarie e mercatini di Natale assolti Sica ed altri...

«Non posso - continua Castiello - che plaudire sia all'amico Giancarlo, ministro attento e con una visione alta delle strategie di sviluppo necessitanti al Paese e al Sud, che al management del gruppo Mutti, il quale si qualifica plasticamente come virtuoso esempio da seguire. È questa la strada giusta per favorire lo sviluppo del Sud».