Otto telefonini sequestrati nel carcere di Salerno

Carcere a Salerno al centro delle cronache per il sequestro di otto telefonini. A segnalarlo è il Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, tramite il segretario generale Donato Capece: «Telefonini e droga sono utilizzati dalla criminalità per continuare le attività criminose di varia tipologia anche durante la detenzione sia all'interno che all'esterno. Il fenomeno dell’introduzione illegale e dell’utilizzo di telefoni cellulari all’interno delle carceri italiane sta assumendo di anno in anno sempre maggiore rilevanza: non trascorre mese che non esca una notizia di sequestro di telefoni cellulari da parte degli agenti».

APPROFONDIMENTI CRONACA Nuove leve nel traffico di droga, ​una fermata sul monopattino IL CASO Napoli, girano armati in motorino: fermati, nascondevano... VIDEO Anziani picchiati in casa di riposo: direttrice arrestata nel Catanese