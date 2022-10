Ottobre a Giffoni, un mese all'insegna dei grandi eventi a tema innovazione

La Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana è sempre più centro creativo e punto di riferimento per attività formative e grandi eventi di innovazione. Prima l’Ecommerce Hub con i suoi 2000 partecipanti a discutere di commercio elettronico e ascoltare dalle grandi multinazionali l'evoluzione e la costante crescita del mercato digitale. Venerdì 14 ottobre sarà la volta dello Startup Open Summit di StartupItalia che torna in Multimedia dopo l'edizione di lancio del 2021. Realizzato in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, l'appuntamento avrà come tema il concetto «Reloaded», la necessità di ripartire e sfruttando al massimo le potenzialità del digitale che genera innovazione. L'evento, che sarà anche trasmesso in streaming, ospiterà in presenza oltre cento giffoner appartenenti anche alle sezioni «Impact!» e «Dream Team» e oltre cinquanta studenti dell’Università Federico II di Napoli, con il compito di analizzare, scegliere e votare la migliore start-up che accederà successivamente alla finale nazionale in programma nel prossimo dicembre all’Università Bocconi di Milano.

Insieme ai rappresentanti startup selezionate grazie al progetto Giffoni for Kids, il primo programma di accelerazione in Italia dedicato esclusivamente al mondo kids & family. Giffoni for Kids, finanziato dalla Regione Campania e realizzato da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Iniziativa Cube e l'Università degli studi di Salerno, rappresenta una straordinaria opportunità per tanti giovani imprenditori che da alcuni giorni hanno iniziato la fase 1 del percorso di accelerazione nelle sale della Multimedia Valley. Tre mesi di lavoro supportati da mentor a cui si aggiunge la possibilità di entrare in contatto con il grande network dell'ecosistema Giffoni.