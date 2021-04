Pacchi pasquali proteste in carcere rivolta sedata

Momenti di tensione nel promeriggio di ieri all'interno del carcere di Fuorni, Alcuni detenuti hanno inscenato una protesta a causa dei pacchi pasquali. Secondo le regole dell'amministrazione penitenziaria, ci sono termini di scadenza precisi per la consegna dei pacchi. Termini scaduti. Così, quando alcuni detenuti hanno preteso di avere i propri pacchi, si sono visti negare la loro richiesta. Di qui momenti di forte tensione e il richiamo in servizio di diversi agenti della penitenziaria. In particolare i tafferugli ci sono stati tra 8 detenuti napoletani comuni con personale della polizia penitenziaria. Ma, dopo un po', il peggio è stato evitato e la calma è stata riportata. Ma due agenti sono rimasti contusi e trasferiti in ospedale, al pronto soccorso, in ambulanza.