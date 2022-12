Pacco regalo anonimo con un defibrilaltore, sopresa alla protezione civile di Amalfi

Babbo Natale esiste. E non solo nelle favole. La prova, per effetto di un gesto filantropico in forma anonima, l'hanno avuta i volontari della Protezione Civile Millenium di Amalfi che si sono visti recapitare dal corriere presso la sede della pubblica assistenza un pacco contenete un defibrillatore.

Il regalo, che servirà a potenziare i mezzi di soccorso dell'associazione, non sarà arrivato dalla Lapponia ma è certamente il gesto di un anonimo benefattore proprio in concomitanza con le festività natalizie. Un bel regalo, non c'è che dire, soprattutto perché giunto in forma anonima, che premia il lavoro che i volontari svolgono in quei comuni della Costiera dove svolgono ruoli di protezione civile e di pubblica assistenza.

«Questa è la magia del Natale - dice il presidente della Millenium Enzo Oddo - Ti chiama il corriere e ti dice che è arrivato un pacco che non aspetti e al suo interno trovi un dono per la vita. Grazie alla persona che anonimamente ha voluto regalare alla collettività una speranza così bella. Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli»