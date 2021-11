«Pacco» ad una donna in strada credeva di ritirare il profumo per la figlia

Pare avesse conoscenza del profumo preferito della figlia. Ne conosceva anche il nome e il luogo di residenza della famiglia. Così un uomo, di circa 60 anni, è riuscito a truffare una donna di Nocera Inferiore. Lo schema classico della truffa è il medesimo: fingere di consegnare qualcosa ad un congiunto del malcapitato in questione. Nel caso specifico, si trattava di un profumo comprato dalla figlia della donna truffata.

L'uomo ha avvicinato la donna, che si trovava in strada sulla via di casa, spiegandole che doveva consegnare un profumo ordinato dalla figlia. La vittima, probabilmente ingannata dall'aspetto distinto dell'uomo e dai suoi modi gentili, gli ha così consegnato una somma di denaro per poi ritornare a casa. Una volta qui, ha avvisato la figlia di aver ritirato il profumo, scoprendo così il raggiro. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. La truffa, costata alla donna poche decine di euro, si aggiunge a quelle nelle quali tradizionalmente finiscono gli anziani, più volte ingannati da finti corrieri delle poste ai quali consegnano soldi credendo di ritirare beni per i propri nipoti o figli. La vittima ha scoperto di essere stata raggirata anche dal pacco prelevato, vuoto, a dispetto di quanto riferito dal truffatore.