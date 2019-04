Martedì 2 Aprile 2019, 15:20

Padre orco arrestato dai carabinieri ad Olevano Sul Tusciano. Il blitz messo a segno dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, è scattato la scorsa notte ed è stato arrestato un 34enne, disoccupato accusato di violenza sessuale aggravata su minori. L'uomo dopo l'arresto è stato trasferito al carcere di Salerno. Il provvedimento restrittivo è stato emesso, dopo delicate indagini dei carabinieri, dal sostituto procuratore Maria Benincasa. Il papà orco ha abusato sessualmente della figlia 15enne, probabilmente quando aveva già 13 anni. L'uomo approfittava dell'assenza, in casa, della moglie per abusare sessualmente della figlia che in qualche circosstanza si sarebbe opposta al padre riuscendo a sottrarsi alle sue attenzioni.