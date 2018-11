Domenica 11 Novembre 2018, 06:35

Era venuto al mondo quando i suoi genitori erano ancora troppo giovani: il padre naturale, pur avendolo riconosciuto, si era sempre disinteressato di lui fino a quando, tre anni fa, il Tribunale per i minori, in seguito a un’istanza sollevata dalla madre, ne ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale. A 6 anni, solo con la sua mamma, a sua volta vittima di stalking e violenza da parte del suo ex, era destinato a crescere per sempre senza una figura paterna. Nella sua vita, però, un bel giorno proprio come a volte accade nelle favole, è arrivato un nuovo papà che, dopo aver sposato la sua mamma, ha chiesto e ottenuto dal tribunale di adottare quel bimbo senza padre. A volte l’amore è più forte del Dna e così il piccolo, che oggi ha 9 anni, ha due genitori pronti ad accompagnarlo nel suo cammino di vita.La sentenza, che sancisce l’adozione del minore da parte dell’uomo – un 31enne salernitano – è stata pronunciata dal Tribunale per i minori (presidente Vincenzo Di Florio, a latere Giovan Francesco Fiore, Nadia Pecoraro e Livio D’Isanto), che all’esito del procedimento nel corso del quale è stato sentito anche il bambino, che ha espresso il suo consenso all’adozione, ha accolto l’istanza avanzata dal legale dell’uomo, l’avvocato Alessandra Chiacchiaro: nella motivazione i giudici fanno riferimento alla circostanza che «il padre naturale del bambino, peraltro dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, è completamente assente dalla vita del minore». Decisive ai fini della decisione sono state anche le parole del piccolo che, ascoltato dai giudici, ha espresso il suo de