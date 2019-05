Mercoledì 8 Maggio 2019, 10:56

La tenenza della Guardia di Finanza di Sala Consilina guidata da Giuseppe Iannarelli ha posto in essere un sequestro preventivo di 574mila euro avente ad oggetto le liquidità finanziarie e i beni nella disponibilità del titolare di ditta individuale esercente l’attività di automazione cancelli a Padula. L’uomo debitore di imposte erariali per un importo complessivo di circa 574mila euro, aveva donato a sua moglie, coniugata in separazione di beni, la proprietà di beni immobili nel comune di Padula, attraverso atti di donazione funzionalmente collegati tra loro, al fine di neutralizzare la procedura di riscossione coattiva in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate.