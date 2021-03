Padula intotola lo stadio a Corcione ex presidente del Napoli

Lo stadio cittadino di Padula centro salernitano noto per la monumentale Certosa di San Lorenzo, si chiama ora Antonio Corcione, la decisione di intitolare l'impianto sportivo all'illustre cittadino tra l'altro protagonista della costruzione avvenuta alla fine degli anni '50 è stata adottata dall'amministrazione comunale di Padula presieduta dal sindaco Paolo Imparato, con la collaborazione del delegato allo sport Giovanni Cancellaro, e approvata dall'intero consesso civico, che hanno deliberato questa scelta.

Antonio Corcione, (nella foto con Achille Lauro) è stato nella stagione 1968/69 presidente del Napoli, avendo rilevato il club da Gioacchino Lauro, la prematura scomparsa di Corcione vide acquisire le quote da Corrado Ferlaino. Soddisaftto della decisione adottata dal comune padulese il figlio Giovanni, che in questi anni si è battuto per avere questo riconocimento per il ruolo svolto dal padre per lo sviluppo del calcio a Padula.

