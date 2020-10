Intervento salvavita al “Curto” di Polla. Una giovane di 20 anni originaria di Padula è stata trasportata al pronto soccorso del “Curto” ieri sera, intorno a mezzanotte, in condizioni critiche a causa di una grave emorragia ovarica. Il tempestivo intervento dell’equipe di ginecologia, coordinata dal primario De Laurentiis, e dei medici della chirurgia del dottore Nasto e dell’anestesiologia, reparto diretto dal primario De Angelis ha salvato la vita alla giovane.

La ventenne ora è fuori pericolo di vita e, grazie alla rapidità con cui è stato effettuato l’intervento, non si è reso necessario il ricovero in rianimazione. Questo episodio è l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante il reparto di ostetricia e ginecologia in un ospedale periferico come quello di Polla.

