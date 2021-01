Polizia atradale e Anas insieme per il contrasto all’abbandono di rifiuti sui tratti autostradali e provinciali. Ieri mattina allo svincolo di Padula direzione Nord, il personale Anas ha segnalato agli uomini della Polizia stradale un automobilista colto in flagranza ad abbandonare un sacco di rifiuti proprio all’altezza della rampa di accelerazione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ricercato per reati sessualiincastrato da un infortunio LA PANDEMIA Focolai Covid nella Rsa,a Novi Velia secondo morto L'INCHIESTA «Così volevano dividersile postazioni Asl del... LA SCUOLA Assembramenti al primo circolo,due fratelli positivi: è...

L'uomo è stato multato dagli agenti riscontrando, inoltre, anche la gravità del luogo dove è accaduto il malefatto, visto che la rampa di immissione autostradale è anche un luogo di estrema sensibilità per la sicurezza automobilistica. La sinergia tra Anas e Polizia stradale per il controllo delle strade è un segnale importante in termini di sicurezza e sensibilizzazione dei temi ambientali, ai fini del contrasto all’abbandono dei rifiuti sul tratto autostradale dell’A2 del Mediterraneo. I controlli proseguiranno in concomitanza e rispetto delle norme vigenti in materia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA