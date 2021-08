Comuni di Paestum uniti per favorire l'export dei prodotti locali

L'alto Cilento si unisce e sottoscrive un protocollo d’intesa, della durata di 3 anni, volto alla realizzazione di attività di promozione dei terriotori e alla crescita dei comparti delle eccellezze enogastronomiche locali e delle bellezze storico-culturali, ambientali e paesaggistiche.

Lo scopo è creare una partnership tra i soggetti firmatari per supportare le aziende agricole, dell’accoglienza e culturali. Si punterà alla costruzione di una filiera agroalimentare dell’eccellenza, in grado di creare valore aggiunto per il territorio ma che abbia anche i presupposti per attività di export.

I primi destinatari saranno gli abitanti del Cilento ed i turisti che vi soggiornano in diversi periodi dell’anno, ma è prevista anche la realizzazione di un portale di e-commerce per soddisfare le esigenze dei mercati, in particolar modo quelli esteri, attraverso i quali veicolare i prodotti locali.

Scopo dell’intesa è anche quello di favorire azioni che portino sul territorio di Paestum e dell’alto Cilento una sempre più ampia platea di turisti provenienti da diversi Paesi del mondo.

«È compito delle istituzioni, nei limiti delle loro possibilità, supportare le realtà economiche territoriali, affinché possano affrontare le sfide del mercato globale soprattutto in un periodo difficile come quello presente - dichiara Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente dell’Unione dei Comuni – Fare rete e creare una sinergia tra le competenze e le energie di enti pubblici e privati, organizzazioni di categoria e rappresentanti di comparti produttivi può giovare al nostro territorio, anche nell’ottica della candidatura dell’unione dei comuni Paestum – alto Cilento a Capitale italiana della Cultura per il 2024».